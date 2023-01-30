البليدة..مجهولون يطعنون سيدة ويذبحونها من الوريد الى الوريد بأولاد يعيش

اقدم مجهولون على قتل سيدة وطعنها عدة طعنات مست مختلف أنحاء جسدها ،كما اقدم الجاني على ذبحها من الوريد الى الوريد داخل مطبخ شقتها الكائن بحي العمال التابع لبلدية اولاديعيش بالبليدة.

وحسب ذات المصدر فإن زوج الضحية اتصل به الزوجته لكن هذه الأخيرة لم ترد وبعد عودته من العمل تفاجأ بوجود زوجته مذبوحة وغارقة في بركة من الدماء.

لينهار أمام مشهد شبيه بلقطات افلام الرعب الأمريكية، وعلى الفور تنقلت كل من عناصر الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بأولاد يعيش لمكان الجريمة.

كما تنقلت عناصر الحماية المدنية التابعة للوحدة الثانوية لدائرة اولاديعيش من أجل نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس فانون.

كما قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق لمعرفة الجاني ،حيث تم توقيف شخص وتم اقتياده الى مقر الدرك الوطني للتحقيق معه.