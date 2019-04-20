البليدة .. مدرسة الإمام نافع للقرآن الكريم بالصومعة تكرّم حافظات لكتاب الله تعالى

كرّمت مساءاليوم مدرسة الإمام نافع للقرآن الكريم مركز فروخة الصومعة بولاية البليدة حافظات لكتاب الله تعالى ، اللائي ختمن حفظ القرآن كاملاً.

وقد شمل التكريم تسع حافظات شاباتٍ وكذا سيّدة من صنف كبار السّن حفظت أكثر من خمسة وأربعين حزبا .

التكريم زمنيا يعدُّ مناسبا لمثل هكذا مناسبات كون شهر شعبان هو شهر القُرّاء كما يُعرفُ عندَ الأوائل وتناسبَ مع ليلة النصف من شعبان التّي تحوي فضائلَ كثيرة.

تجدُرُ الإشارة أنّ التكريم لم يقتصر على الحافظات بل تعدّاهُ ليشملَ معلّماتهنّ الائي سهرنَ على تلقينِ الطالبات لخير الكلام على الإطلاق كتاب الله تعالى.

وقد حوى التكريم مداخلات من طرف أئمة ومشايخ ولاية البليدة إضافة إلى أناشيد دينية.