البليدة.. مديرية التجارة تأمر بسحب منتجات دانون بهذه النكهات

أمرت مديرية التجارة بالبليدة، اليوم الثلاثاء، سحب منتجات “دانون” للحليب ومشتقاته، نكهة فراولة وشكولاطة وبسكويت.

ويتعلق الأمر، بمنتجات “دانون”، والتي تم إنتاجها بعد تاريخ 15 جانفي الماضي.

وقررت مديرية التجارة في البليدة، اليوم، غلق مصنع دانون لإنتاج الحليب ومشتقاته بالبليدة، لعدم احترام إلزامية رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج.

وحسب تصريح لمدير التجارة لولاية البليدة، جمال عباد، للنهار أونلاين، جاء هذا القرار، بعد استعمال عطر ذوق بسكويت منتهي صلاحية، وعدم احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها، من طرف المصنع.

ويأتي ذلك، على إثر عملية تفتيش مفاجئة للمصنع، من طرف مدير التجارة والأعوان.

وحسب ذات المصدر، رفعت مديرية التجارة دعوة قضائيا، ضد المصنع السالف الذكر.