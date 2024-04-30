البليدة: مصالح أمن دائرة بوفاريك توجه نداء للجمهور

وجّهت مصالح أمن دائرة بوفاريك بالبليدة لمكافحة الجريمة المنظمة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية المشتبه فيها المدعوة (ل،ي) سواءا إلتقاها شخصيا أو تعامل معها أو له معلومات بصفته شاهدا التوجه إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

وجاء ذلك طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية و العمل بالإذن النيابي الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك الناص على توجيه نداء للجمهور ضحايا قضايا النصب و الإحتيال مع المشتبه فيها المنتحلة لصفة منظمة قانونا.