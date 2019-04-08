البليدة.. مصرع زوجان وإصابة 4 آخرين في مجزرة مرورية ببوفاريك

لقي زوجان مصرعهما، فيما أصيب 4 آخرين في مجزرة مرورية وقعت مساء اليوم الإثنين، ببلدية بوفاريك في البليدة.

وحسبما أورده بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث ثمثل في اصطدام سيارة سياحية وشاحنة بنصف مقطورة.

مما أسفر عن مقتل الزوجان البالغان من العمر 64 و65 سنة، وينحدران من بلدية القبة بالعاصمة وإصابة 4 آخرين.

وقد سجلت الحماية المدنية تدخلها بتحويل الجثتين لملصحة حفظ الجثث واسعاف الجرحى ونقلهم للمستشفى، إستنادا لذات المصدر.

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في حيثيات الواقعة، يضيف ذات البيان.