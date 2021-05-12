البليدة.. معاينة ميدانية للأشغال بموقع 3750 مسكن صيغة البيع بالإيجار بمفتاح

وتشرف على أشغال إنجاز هذا المشروع الشركة التركية ERYAPI .

وخلال عملية المتابعة والمعاينة لهذا المشروع الهام، سجلت بعض التحفظات بالسكنات الجاهزة وأشغال التهيئة الخارجية بالموقع المذكور.

وهو الأمر الذي دفع بفريق العمل بإتخاذ إجراءات صارمة وردعية ضد هذه الشركة من أجل تحسين جودة ونوعية السكنات.

كما تم توجيه إعذار شفوي يرفق بإعذار كتابي أول ينشر على الصحف الوطنية لرفع التحفظات وتحسين جودة ونوعية الأشغال.

هذا ودعا المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر الغرب رؤساء المشاريع ومكاتب الدرسات الى ضرورة القيام بدويات متابعة للأشغال.

وحمل المدير الجهوي المسؤولية للجميع في حال تسجيل مثل هذه الحالات.