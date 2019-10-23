البليدة : ملثمون يستولون على 15 مليار سنتيم من مصنع ببي تامو

أطاحت عناصر الدرك الوطـني ببني تامو في البليدة بشخصين يبلغان من العمر 26-27 سنة قاما بسرقة مبلع 15 مليار سنتيم بعد اقتحام مسلح لمصنعببي تامو.

تعود حيثيات القضية حسب مصدر النهار اونلاين إلى تلقي الفرقة السالفة الذكر مكالمة من طرف قاعة العمليات تفيد بتعرض شركة للسرقة من طرف مجهولين.

وحسب تصريح الضحية أنه تلقى مكالمة هاتفية من طرف حارس المستودع الذي أخبره بأن المستودع تعرض لعملية السرقة.

وعقب تنقله إلى مكان السرقة اكتشف بـأن السرقة مست الخزنة الرئيسية للشركة المتواجدة بمكتبه والتي تم فتحها بالقوة.

ومن خلال مراقبة شريط التسجيل الخاص بالكاميرات شوهد 4 ملثمين قاموا بالتسلل داخل مبنى الشركة والاعتداء على الحارس بضربه وتقييده.

والقيام بعملية السرقة حيث تم سرقة مبلغ مالي يقدر ب 15 مليار سنتيم.

وعلى إثر هذا تم فتح تحقيق في القضية وتنشيط عنصر الإستعلامات الذي مكن من التعرف على مشتبه فيهما.

ليتم تكثيف الأبحاث ووضع خطة أمنية محكمة مكنت من إلقاء القبض عليهما واقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.

وبعد تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداع شخص بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.

ووضع الثاني تحت الرقابة القضائية والقيام بتحويله إلى محكمة خميس الخشنة بسبب محل أمرين بالقبض.

فيما يبقى 3 اشخاص في حالة فرار.