البليدة.. مناطق الظل بوادي العلايق تستفيد من الكهرباء والغاز والماء

أشرف والي ولاية البليدة كمال نويصر وبحضور السلطات المحلية على ربط شبكة الغاز الطبيعي بحي 182 ساكن بحي الشهيد قوريشي و 100 ساكن بحوش الشهيد سي رضا (ميلو) ببلدية واد العلايق.

واستفاد أيضا حي الشهيد قوريشي من عدة عمليات تتمثل في إنجاز شبكة الصرف الصحي والتهيئة الحضرية، كما كان له لقاء مع عدد من مواطني الحي لطرح انشغالاتهم حول تسجيل عملية لانجاز مدرسة ابتدائية.

من جهته أكد والي الولاية، أن هذا المشروع مرهون بإيجاد وعاء عقاري لتجسيد هذا المشروع، حيث طلب من رئيس الدائرة اعداد بطاقة تقنية لتكفل بهذا المطلب في حالة حل مشكل العقار، كما وضع في حيز الخدمة بئر ارتوازي بحي 05 نخلات بواد العلايق لتعزيز شبكة المياه الصالحة للشرب و تحسين الخدمة العمومية على مستوى 08 احواش لتغطية حوالي 15000 ساكن.

كما أن العملية متواصلة خلال هذا الشهر لربط عدة مناطق ظل على مستوى البلديات بشبكة الكهرباء والغاز وشبكة المياه الصالحة للشرب وتوصيل و ربط عدة أحياء بمناطق الظل بشبكة الغاز والمياه الصالحة للشرب ببلدية واد العلايق.

للاشارة فان عملية تزويد مناطق الظل بالولاية لا تزال متواصلة بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة الثامنة والخمسون لعيد الاستقلال وتلشباب وتكملة للبرنامج المسطر خلال هذا الشهر.