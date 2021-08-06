البليدة: منع تحضير وبيع مادتي اللبن والرائب والعسل شهري أوت وسبتمبر

أعلنت مديرية التجارة لولاية البليدة أنه يمنع على كافة التجار الممارسين لنشاط تحضير وبيع مادتي اللبن والرايب غير موضبتين ممارسة نشاطهم. لا سيما أصحاب المقشدات وتجار التجزئة لمنتوجات الحليب والعسل.

وحسب بيان من المديرية، فإن القرار جاء تنفيذا لطلب والي الولاية الذي يمنع منعا باتا كل تحضير وبيع لمادتي اللبن والرائب غير موضبتين خلال الفترة الممتدة من 1 أوت إلى 30 سبتمبر

.يودعتع المديرية من كافة التجار التقيد الصارم بالتعليمة. وفي حالة عدم الامتثال للأحكام سوف تعرض صاحبه إلى عقوبات وفق التنظيم والتشريع المعمول