البليدة.. نحو إعداد خارطة طريق جديدة لإعادة بعث النشاط الثقافي

سيتم إعداد خارطة طريق جديدة لإعادة بعث النشاط الثقافي بولاية البليدة.

دعا والي البليدة، كمال نويصر، مساء يوم أمس الخميس، الأسرة الثقافية بالولاية إلى المشاركة في إعداد خارطة طريق جديدة بهدف إعادة بعث النشاط الثقافي.

كما دعا الوالي قامات الفن بالولاية من موسيقيين ورسامين تشكيليين وممثلين إلى “استحداث ورشات تكوينية على مستوى دار الفنان الواقعة وسط المدينة”.

وأعرب نويصر عن إلتزامه بتمويل عملية بتجهيز دار الفنان بمختلف المعدات الخاصة بكل تخصص سواء آلات موسيقية أو معدات الرسم وكذا تلك الخاصة بالمسرح.

“وهي العملية التي سيشرع فيها ابتداء من الشهر المقبل”، حسب تصريحات الوالي.

وتعهد والي البليدة بتمويل تنقل الفرق الثقافية للمشاركة في تظاهرات وطنية أو دولية ايمانا منه بالدور الكبير الذي يلعبه الفن في تربية الأجيال الصاعدة.