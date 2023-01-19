البليدة: نساء ضمن شبكة إجرامية تنشط في إجهاض الحوامل

تمكنت فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع بأمن ولاية البليدة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة. كانت تنشط في إجهاض النساء الحوامل بطريقة غير شرعية.

وكشفت التحريات تورط عدة أشخاص تم توقيفهم بعد تسطير خطة محكمة ويقدر عددهم بسبعة أشخاص مشتبه فيهم “06 نساء ورجل”.

العملية مكنت من ضبط واسترجاع كمية معتبرة من المعدات الطبية وشبه الطبية المجهزة للإستعمال في عمليات الإجهاض. بالاضافة إلى مجموعة من الأدوية والحقن لذات الغرض. كما تم ضبط عدد من الوصفات الطبية الفارغة والمختومة كانت الشبكة تستخدمها في اقتناء الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية. المستبه فيهم بعد استكمال الإجراءات القضائية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا