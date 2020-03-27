البليدة: نقل الخضر والفواكه من وإلى سوقي الجملة ببوفاريك وبوڨرة دون رخصة

أصدرت ولاية البليدة تعليمة ترخص من خلالها نقل الخضر والفواكه من وإلى سوقي الجملة لبيع الخضر والفواكه ببلديتي بوقرة و بوفاريك.

وجاء هذا القرار عقب إخضاع البليدة للحجر الشامل منذ يوم الثلاثاء الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

واوضحت التعليمة الصادرة من مصالح ولاية البليدة نقل الخضر والفواكة دون الحاجة الى رخصة التنقل من طرف المصالح المختصة.

وأضافت التعليمة أن هذا الإجراء يكون ابتداءا من الساعة الحادية عشرة ليلا والى غاية السادسة صباحا.

وهذا دون الحاجة إلى رخصة المرور الصادرة عن الجهات المخولة بذلك وهو نفس الإجراء المطبق على تجار التجزئة.

ويدخل هذا القرار في اطار التدابير الوقائية التي اقرتها الولاية منذ بداية هذه الأزمة الصحية لمحاصرة هذا الوباء.

كما يهدف القرار إلى ضمان تموين المواطنين بمختلف حاجياتهم من الخضر و الفواكه و كذا الحفاظ على صحة المواطنين.

ووفقا لما جاء في هذه التعليمة الرسمية فإن كل تاجر يخالف أحكام هذا القرار يتعرض للمتابعة القضائية.