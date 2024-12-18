البليدة.. نقل مريضة على سرير متحرك في الشارع.. الوالي يأمر بفتح تحقيق

أمر والي البليدة إبراهيم أوشان، بفتح تحقيق حول واقعة نقل مريضة عن طريق سرير متحرك عبر شوارع بالبليدة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان لولاية البليدة في بيانها أنه حسب المعلومات التي وردت لمصالحهم، مفادها نقل امرأة مريضة بواسطة سرير متحرك إلى منزلها، من العيادة المتعددة الخدمات ببلدية الشبلي بتاريخ الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.

وأكدت المديرية ذاتها أن المريضة حضرت إلى المؤسسة يوم الواقعة على الساعة العاشرة والنصف ليلا لتلقي العلاج. حيث تم فحصها من قبل الطبيب، وتقديم العلاج اللازم لها، ونقلها إلى منزلها العائلي بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للمؤسسة”.

وتابعت المديرية في البيان ذاته أنه وعند الساعة الثالثة والربع صباحاً، عادت المريضة إلى المؤسسة الصحية ذاتها لتلقي العلاج مرة أخرى. بعد ذلك، طلب ابنها إعادة نقلها إلى المنزل العائلي، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض. وعلى إثر ذلك، قام الابن بنقل المريضة عن طريق سرير متحرك عبر الشارع” .

وتنفيذا لتعليمات والي ولاية البليدة إبراهيم أوشان، تم فتح تحقيق فوري في هذه الحادثة لمحاسبة المسؤولين عن رفض نقل المريضة. وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً والتكفل بالمعنية طبياً. وهي حالياً تحت الرعاية الطبية في ظروف جيدة بالمؤسسة الاستشفائية فرانس فانون البليدة.