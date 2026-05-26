البليدة: هذا برنامج توزيع المياه في مختلف البلديات والمدينة الجديدة “بوينان”

أعلنت الجزائرية للمياه، لولاية البليدة، اليوم الثلاثاء، عن برنامج توزيع المياه الصالحة للشرب الذي تم تسطيره لضمان تموين منتظم. وهذا في إطار التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وأشارت الشركة، أن البرنامج يطبق ما لم تطرأ تغييرات خارجة عن إرادتها. على غرار تسجيل تسربات مفاجئة على مستوى قنوات الجر أو التوزيع. انقطاعات غير متوقعة في التيار الكهربائي . أي طارئ تقني على مستوى الاجهزة الانتاجية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور