البليدة والنصرية يُقربان إتحاد الحراش وتاجنانت من السقوط

إقترب فريقي دفاع تاجنانت وإتحاد الحراش من السقوط للرابطة الوطنية المُحترفة الثانية موبيليس بعد خسارتهم اليوم الجمعة في الجولة ال23.

من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى موبيليس ضد كل من نصر حسين داي وإتحاد البليدة على التوالي.

حيث فاز أبناء مدينة الورود على الضيف إتحاد الحراش بملعب الإخوة براكني بهدفين دون رد سجلهم سامي فريوي في الدقيقة ال5 وال85.

هذا وتغلب نصر حسين داي على دفاع تاجنانت بثلاثية كاملة دون رد على ملعب 20 أوت 1956 بالعاصمة.

وسجل ثلاثية أشبال دزيري كل من زغنون في الدقيقة ال37 وعلاطي في الدقيقة ال90 إضافة إلى شويطر في الدقيقة ال93.

وبهذا بقي إتحاد الحراش وتاجنانت في المركزين ال14 وال15 ب21 نقطة وبفارق 3 نقاط عن إتحاد البليدة صاحب المركز الأخير.