البليدة.. وحش بشري يغتصب طفلا ويطعنه حتى الموت ببني مراد

أقدم شاب يبلغ 30 على استدراج طفل يدعى “ع.م” البالغ من العمر 10 سنوات يدرس السنة الثالثة ابتدائي إلى العمارة المجاورة لمقر سكنهما الكائن بحي الديار البحري التابع لبلدية بني مراد في البليدة.

وعند وصولهما الى سلالم العمارة حاول المشتبه فيه الاعتداء جنسيا على طفل الذي أبدى مقاومة ضد الوحش البشري.

وعندما بدأ الضحية يصرخ أقدم الجاني على طعنه على مستوى الصدر وهم بالفرار تركا الضحية ينزف وسط بركة من الدماء.

وحسب تصريحات شهود عيان لنهار فأن الضحية زحف لمسافة 10 امطار مستنجدا بالمارة قبل أن يسقط ويتوفى متأثرا بجروحه الباليغة عند مدخل الحي.

مصالح الحماية المدنية ببني مراد قامت بنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.

كما تمكنت مصالح امن الحضري ببني مراد من تحديد هوية المتهم الذي لايزال في حالة فرار.