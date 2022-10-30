البليدة: وفاة الضحية الثالثة إثر انفجار الغاز.. تحقيقات مع مسؤولي سونلغاز وأوبيجيي

توفيت صبيحة اليوم الأحد الضحية الثالثة إثر إنفجار الغاز بحي ديار البستان ببلدية بوفاريك ولاية البليدة.

توفيت سيدة تدعى “جديلي خديجة” اليوم الأحد بعدما أصيبت بحروق بليغة إثر انفجار شقتين بحي ديار البستان ببوفاريك. بعد مكوثها بمستشفى الدويرة بالعاصمة لمدة ثلاثة أسابيع. حيث كانت تتلقى العلاج اللازم. لتصبح هي الضحية الثالثة بعد وفاة شاب ووالدته بنفس المستشفى.

من جهته أمر الوزير الأول بالتكفل بالعائلتين ووضعهم في فندق ببوفاريك إلى غاية حل مشكلتهما. كما طالب سكان الحي بترحليهم على اعتبار أن عمارتهم تعود لعهد الاستعماري.

من جهتها قامت مصالح أمن ولاية البليدة باستدعاء عدد من عمال ومسؤولي كل من ديوان أوبيجي البليدة و سونلغاز. ومساءلتهما حول الإهمال وعدم توفير شروط الأمن داخل العمارة وعدم الإستجابة لنداء المواطنين. حيث يتابع القضية نائب العام لدى مجلس قضاء البليدة. أين سيتم تقديم الأطراف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك خلال الأيام القادمة.

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البليدة: إصابة 7 أشخاص في انفجار الغاز بمنزل في بوفاريك

وتسبب إنفجار الغاز في منزل داخل عمارة ببلدية بوفاريك، ولاية البليدة. منذ أسبوعين في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة منهم 4 في حالة خطيرة. وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بوفاريك بالتدعيم من الوحدة الرئيسة للحماية المدنية لولاية البليدة على الساعة 06و53د من أجل حادث إنفجار لغاز المدينة بعمارة R+4 بحي البساتين. الإنفجار خلّف 07 ضحايا منهم أربعة تعرضو لحروق من الدرجة الثالثة تم تحويلهم إلى مستشفى الدويرة. وآخرون اصابات متفاونة الخطورة. تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى. حيث خلف الإنفجار خسائر مادية معتبرة.

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