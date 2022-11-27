البليدة..وفاة تلميذ بسكتة قلبية أثناء ممارسته الرياضة بثانوية بلقاسم الوزاري

توفي، اليوم الأحد، تلميذ يدرس في السنة الثالثة ثانوي يبلغ من العمر 18سنة داخل ساحة ثانوية الشهيد بلقاسم الوزاري الكائنة بوسط البليدة.

وحسب ذات المصدر فإن التلميذ كان يقوم بحركات رياضية وبعد مشيه خطوات قليلة حتى سقط أرضا.

ليسارع الأستاذ والتلاميذ نحوه محاولين حمله ومساعدته قبل وصول عناصر الحماية المدنية بالبليدة التي قامت بنقله على جناح السرعة إلى مستشفى ابراهيم تريشين.

وحاول الطاقم الطبي من خلال الانعاش القلبي لكن الضحية فارق الحياة،من جهتها مصالح أمن البليدة قامت بفتح تحقيق لمعرفة السبب الحقيقي لوفاة التلميذ.