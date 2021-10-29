البليدة: وفاة زوجين إختناقا بالغاز وإصابة إبنتيهما

لقي زوجين حتفهما بعد استنشاقهما غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد بمنزل العائلة وسط مدينة البليدة. فيما إسيب إبنتيهما بإختناق.

لقي شخص يدعى “ت.و” البالغ من العمر 29 سنة وزوجته “ش . م” البالغة من العمر 24 سنة حتفهما اثر استنشاقهم لغاز أوكسيد الكربون المنبعث من موقد بحي وريدة الكائن وسط مدينة البليدة.

فيما أصيبت ابنتهما البالغة من العمر 3 سنوات باختناق. حيث تم نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الانعاش بمستشفى فرنس فانون بسبب حالتها الجد حرجة.

كما تم نقل شقيقتها البالغة من العمر عام ونصف إلى مستشفى بن بوالعيد ، من جهتها مصالح الأمن الحضري الثالث مرفوقة بالشرطة العلمية تنقلت إلى عين المكان حيث تم فتح تحقيق لتحديد السبب الحقيقي لوفاتهما. كما تم نقل جثتهما إلى مصلحة الانعاش بمستشفى فرنس فانون.

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وفاة 46 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 304 آخرين بجروح مختلفة على إثر وقوع 157 حادث مرور، من 19 إلى 25 أكتوبر.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوحدات الدرك الوطني فقد سجلت أثقل حصيلة بكل من البويرة بـ18 حادث، العاصمة بـ9 حوادث، تيبازة بـ8 حوادث، وعين الدفلى بـ7 حوادث.

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