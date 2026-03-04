البليدة.. وفاة سبعيني في اصطدام سيارة بدراجة هوائية في الأربعاء

لقي شخص يبلغ من العمر 77 سنة حتفه إثر حادث مرور خطير وقع بـ الأربعاء في ولاية البليدة.

وحسب ما أفاد به بيان للحماية المدنية، فإن الحادث سجِّل في حدود الساعة 22سا و51د، بطريق سيدي موسى. وتمثل في اصطدام سيارة سياحية بشخص كان على متن دراجة هوائية.

وخلّف الحادث إصابة الضحية بجروح خطيرة مع توقف في وظائفه الحيوية، وقدم له أعوان الحماية المدنية الإسعافات الأولية بعين المكان، مع إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي. قبل نقله على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بالأربعاء.

وبعد وصوله إلى المؤسسة الصحية أكد الطبيب المناوب وفاة الضحية متأثرا بإصابات بليغة. ليتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث واستكمال الإجراءات القانونية.