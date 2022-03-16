البليدة: وفاة شاب بعد سقوط كابل كهربائي ببني تامو

لقي صبيحة اليوم شاب يبلغ من العمر 26 سنة حتفه بعد سقوط كابل كهربائي فوقه ذو الضغط العالي بسبب قوة الرياح بالبليدة.

وحسبما أفاد به جيران الضحية “للنهار” فإن الحادث سجل اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا ببلدية بني تامو بالبليدة. حيث وبعدما خرج الضحية من منزله ويمشي في الطريق العام حتى سقط الكابل الكهربائي ذو الضغط العالي مباشرة فوقه بسبب سرعة الرياح الكبير أين توفى الضحية في عين المكان وأصبح جثة متفحمة.

من جهتها تدخلت وحدات الحماية المدنية بالبليدة، من أجل نقل الصحية المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.

وسجلت ولاية البليدة أمس الثلاثاء رياح قوية وعاتية تسببت في اتلاف اللافتات الإشهارية وإصابة 5 أشخاص بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة.