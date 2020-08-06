البليدة.. وفاة شاب غرقا بالمجمع المائي بحي الذرايعية في وادي جر

توفى مساء اليوم، الشاب “م.نصر الدين” صاحب الـ 15 سنة غرقا بالمجمع المائي بحي الذرايعية ببلدية وادي جر بولاية البليدة.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية وادي جر بالتدعيم من فرقة غطاسي الحماية المدنية من أجل عملية الإنقاذ.

وفور تلقي النداء سارعت الفرق نحو مكان الغرق مع الاتصال المسبق بأحد غطاسي الحماية المدنية الذي كان في فترة راحة وكان الغطاس الوحيد القريب من عين المكان فقام بتلبية النداء إلى حين وصول الفرقة من الوحدة الرئيسية بالبليدة.

الشاب الغريق كان رفقة عائلته في نزهة نحو المجمع المائي وقام بالسباحة ولم يسعفه الحظ في التوازن والعودة إلى شاطئ المجمع.

تم البحث عن الغريق من طرف الغطاس التابع للحماية المدنية والمتطوع “هشام قويدر عياد” الذي كان في عطلة وانتشال جثته من المجمع، حيث تم نقل جثمان الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العفرون.