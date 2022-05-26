البليدة: وفاة شخصين في حادث مرور

لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، في حادث مرور وقع بالمكان المسمى سرايجية طريق مفتاح – الكاليتوس بولاية البليدة.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطني فقد وقع الحادث على الساعة 11 و 17 دقيقة، تمثل في اصطدام سيارة بأشخاص.

طالع ايضا:

كما أثنى وزير الصحة خلال زيارته الفجائية إلى مستشفى بوفاريك. وبالضبط إلى مصلحة الاستعجالات بالدور الذي يقدمه أطباء وممرضين في خدمة المريض.

وتحدث هذا الأخير إلى بعض المواطنين حول نوعية الاستقبال والمعاملة. كما أعجب الوزير بنظافة المستشفى وتنظيم رغم قدمه، وشكرا المسؤولين القائمين عليه حيث لم تدم زيارة أكثر من 10دقائق.

كما وصل تفقده إلى قطاعه بمصلحة الاستعجالات فروج بمستشفى فرنس قانون. حيث أبدى غضبه من حالة المصلحة خاصة بعد استماعه لشكوى بعض الطبيبات من ظروف العمل لتسرب المياه من الأسقف للمكاتب. بالإضافة إلى مشاكل أخرى من بينها ظاهرة اعتداء على الأطقم الطبية، حيث وعد وزير بتدارك الأمر في اقرب الآجال.

وزير الصحة يؤكد على ضمان المناوبة في المؤسسات الصحية إلى غاية الأربعاء المقبل