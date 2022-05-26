البليدة: وفاة شخصين في حادث مرور
لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، في حادث مرور وقع بالمكان المسمى سرايجية طريق مفتاح – الكاليتوس بولاية البليدة.
وفي بيان لمصالح الدرك الوطني فقد وقع الحادث على الساعة 11 و 17 دقيقة، تمثل في اصطدام سيارة بأشخاص.
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وزير الصحة في زيارة فجائية إلى مستشفيات
كما أثنى وزير الصحة خلال زيارته الفجائية إلى مستشفى بوفاريك. وبالضبط إلى مصلحة الاستعجالات بالدور الذي يقدمه أطباء وممرضين في خدمة المريض.
وتحدث هذا الأخير إلى بعض المواطنين حول نوعية الاستقبال والمعاملة. كما أعجب الوزير بنظافة المستشفى وتنظيم رغم قدمه، وشكرا المسؤولين القائمين عليه حيث لم تدم زيارة أكثر من 10دقائق.
كما وصل تفقده إلى قطاعه بمصلحة الاستعجالات فروج بمستشفى فرنس قانون. حيث أبدى غضبه من حالة المصلحة خاصة بعد استماعه لشكوى بعض الطبيبات من ظروف العمل لتسرب المياه من الأسقف للمكاتب. بالإضافة إلى مشاكل أخرى من بينها ظاهرة اعتداء على الأطقم الطبية، حيث وعد وزير بتدارك الأمر في اقرب الآجال.
وزير الصحة يؤكد على ضمان المناوبة في المؤسسات الصحية إلى غاية الأربعاء المقبل
كما أعطى وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، تعليمات صارمة من أجل ضمان المناوبة الطبية على مستوى المؤسسات الصحية إلى غاية الأربعاء المقبل.
وحسب بيان للوزارة، فقد إجتمع وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد عشية أمس الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات الإدارة المركزية. أين شدّد على ضرورة ضمان المناوبة الطبية على مستوى كامل المؤسسات الصحية وكذا الصيدليات الخاصة خلال الفترة الممتدة من عشية أمس الخميس. إلى غاية يوم الأربعاء. وهي الفترة التي تتزامن مع نهاية الأسبوع وكذا الاحتفال بعيدي العمال والفطر المبارك.
كما شدّد الوزير على ضرورة احترام التعليمة رقم 912 الصادرة يوم 28 أفريل 2022 عن المديرية العامة للمصالح الصحية. والتي تلزم تهيئة الظروف المثلى لاستمرارية و ضمان العلاج للمرضى وتوفير كافة المنتجات الصيدلانية والطبية اللازمة. بالإضافة كذلك إلى ضمان خدمات النظافة والصيانة.