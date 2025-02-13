البليدة.. وفاة شخص سقط من علوّ 3 أمتار

توفي شخص، اليوم الخميس، في حادث سقوط من مسكن بالمكان المسمى وادي سيدي الكبير، دائرة البليدة.

وحسب بيان الحماية المدنية، تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية لباب الجزائر، في حدود الساعة 19:08، من أجل إسعاف شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة تعرض للسقوط من مسكن ذي طابق أرضي، من علو حوالي 3 أمتار.

وتعرض الشخص لإصابة على مستوى الظهر وخدوش على مستوى الوجه، وأثناء إجلائه تعرض لتوقف الوظائف الحيوية.

وقدمت له الإسعافات الأولية مع التركيز على عملية الإنعاش القلبي الرئوي. وبعد معاينته من طرف طبيب المستشفى تبيّن أنه متوفى.