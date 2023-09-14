البليدة.. وفاة شخص وإصابة آخر  في حريق داخل ورشة 

لقي شخص مصرعه واصيب اخر، يوم الخميس، في حادث حريق بورشة دهن السيارات بوسط بلدية صوحان دائرة الأربعاء.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 17سا53دق من اجل نقل شخص متوفي وإصابة آخر بورشة دهن السيارات بوسط بلدية صوحان دائرة الأربعاء.

وأضاف ذات البيان، ان الحادث خلف وفاة شخص متفحم وشخص آخر، متعدد الإصابات في ورشة دهن السيارات أثناء اشتعال تلحيم خزان وقود الشاحنة، أين تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.