البليدة.. وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور

بقلم عايدة.ع
  • 15
  • 0

لقي شخص حتفه وأصيب 6 آخرون في حادث مرور وقع صباح اليوم الأربعاء، على على مستوى منطقة واد عطلي بلدية المدية اتجاه البليدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث وقع بالطريق السيار شمال جنوب في شطره الرابط بين ولايتي المدية والبليدة. بالضبط على مستوى منطقة  واد عطلي بلدية  المدية اتجاه البليدة.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص واحد وإصابة ستة (06) أشخاص بجروح .

