البليدة.. وفاة شخص واصابة آخر في حادث مرور  ببوعرفة

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد حادث مرور بحي دريوش ببلدية بوعرفة بولاية البليدة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة19سا50د، من أجل حادث اصطدام شاحنة بدراجة نارية بحي دريوش ببلدية بوعرفة، دائرة البليدة.

وخلف الحادث حالة وفاة وإصابة شخص آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 16 سنة.

ليتم اسعافه و نقله الى المستشفى المحلي، أما المتوفى من جنس ذكر يبلغ من العمر 17سنة فتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.