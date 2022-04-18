البليدة: وفاة طالبة بجامعة لونيسي علي بالعفرون

لقيت طالبة مصرعها داخل قاعة التدريس بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بجامعة لونيسي علي بالعفرون ولاية البليدة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطالبة كانت تلقي في البحث قبل أن يغمي عليها وتسقط أرضا.

من جهتهم حاول أعوان الحماية المدينة إسعاف الطالبة ونقلها إلى المستشفى. إلا أنها فارقت الحياة داخل قاعة التدريس.

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