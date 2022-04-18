البليدة: وفاة طالبة بجامعة لونيسي علي بالعفرون
لقيت طالبة مصرعها داخل قاعة التدريس بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بجامعة لونيسي علي بالعفرون ولاية البليدة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطالبة كانت تلقي في البحث قبل أن يغمي عليها وتسقط أرضا.
من جهتهم حاول أعوان الحماية المدينة إسعاف الطالبة ونقلها إلى المستشفى. إلا أنها فارقت الحياة داخل قاعة التدريس.
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البليدة: وفاة شاب بعد سقوط كابل كهربائي ببني تامو
لقي صبيحة اليوم شاب يبلغ من العمر 26 سنة حتفه بعد سقوط كابل كهربائي فوقه ذو الضغط العالي بسبب قوة الرياح بالبليدة.
وحسبما أفاد به جيران الضحية “للنهار” فإن الحادث سجل اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا ببلدية بني تامو بالبليدة. حيث وبعدما خرج الضحية من منزله ويمشي في الطريق العام حتى سقط الكابل الكهربائي ذو الضغط العالي مباشرة فوقه بسبب سرعة الرياح الكبير أين توفى الضحية في عين المكان وأصبح جثة متفحمة.
من جهتها تدخلت وحدات الحماية المدنية بالبليدة. من أجل نقل الصحية المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.
وسجلت ولاية البليدة رياح قوية وعاتية تسببت في اتلاف اللافتات الإشهارية وإصابة 5 أشخاص بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة.
وفاة سبعينية صدمتها سيارة في تيبازة
لقيت سبعينية حتفها، اليوم الإثنين، بعد إصطدام سيارة بها، بالطريق السريع فوكة اتجاه تيبازة.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت وحدة الدواودة اليوم على الساعة 10 و 10د، من أجل إصطدام سيارة بشخص.
وخلف الحادث ضحية متوفية في عين المكان من جنس أنثى تبلغ من العمر حوالى 70سنة، نقلت إلى مستشفى القليعة.