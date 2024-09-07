البليدة.. وفاة عاملين وإصابة آخر بجروح إثر صعقة كهربائية

لقي شخصان حتفهما، فيما أصيب آخر بحروح، اليوم السبت، إثر صعقة كهربائية بولاية البليدة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحايا عمال تعرضوا لصعقة كهربائية ذات التوتر العالي. بالمكان المسمى واد بوخفر، سيدي الكبير، بلدية ودائرة البليدة.

وخلّف الحادث وفاة شخصين، تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة آخر بحروق من الدرجة الثالثة. وشخص آخر في حالة صدمة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. يضيف المصدر نفسه.