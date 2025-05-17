البليدة.. وفاة عشريني في حادث مرور

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور مميت وقع على مستوى المكان المسمى طريق الخروب الزاوية، ببلدية بني تامو بولاية البليدة.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين سيارة و دراجة نارية. على مستوى المكان المسمى طريق الخروب الزاوية، ببلدية بني تامو دائرة وادي العلايق.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 23 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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