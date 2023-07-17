البليدة.. وفاة عون للحماية المدنية أثناء حريق بحي الحماليت

لقي عون إنقاذ بوحدة الحماية المدنية في البليدة مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تكهرب مأساوي، تعرض له خلال عملية تدخل وإخماد لحريق بأحد الأحياء الشعبية بالضواحي.

وكان هذا الأخير بصدد التدخل لإخماد حريق بالحي الشعبي الحماليت، ليتعرض إلى تكهرب من كابل للتيار الكهربائي، لم ينتبه له.

ورغم محاولات اسعاف الضحية، الا ان ذلك لم يفلح، ليتم تحويله على مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون.