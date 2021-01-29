البليدة: وفاة مدير الفلاحة بفيروس كورونا.. والوزير يعزي عائلته

توفي مدير المصالح الفلاحية لولاية البليدة، بلعيد مختار، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 47 سنة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد أصيب الراحل بفيروس كورونا منذ شهر تقريبا، وبقي يتلقى العلاج ليتوفى بالمستشفى العسكري عين النعجة.

من جهته قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني تعازيه الخالصة لعائلة الراحل الفقيد.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة تعزية الوزير، ” تلقينا نبأ وفاة بلعيد مختار مدير المصالح الفلاحية لولاية البليدة”.

وأضاف:” وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم باسمي واسم كل إطارات وموظفي ومهنيي القطاع لعائلة الفقيد بتعازينا القلبية الحارة”.

وتابع يقول: ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”