البليدة.. وفاة مراهقة وإصابة 3 أشخاص بتسمم بالغاز

لقيت شابة ف ي مقتبل العمر حتفها فيما أصيب 3 أشخاص آخرين باختناق جراء استنشاق غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي الزيتون بلدية البليدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتنا تدخلت على الساعة 22سا00د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء “بدون قناة صرف الغازات ” بحي الزيتون بلدية البليدة.

حيث خلف الحادث وفاة شابة تبلغ من العمر 17 سنة و تسمم إمراة. و طفلتين تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى.

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