البليدة: وفاة 3 عمال وإصابة إثنين آخرين سقطوا داخل بالوعة ببني مراد

لقي 3 أشخاص حتفهم صبيحة اليوم الإثنين، وأصيب إثنين آخرين باختناق داخل بالوعة من الحجم الكبير لقنوات الصرف الصحي بولاية البليدة.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية بني مراد صباح اليوم على الساعة 09 سا و 09 د، بالتدعيم من الوحدة الرئيسية ووحدة أولاد يعيش. من أجل عملية إنقاذ على مستوى الديوان الوطني للتطهير ONA حي فتال بلدية بني مراد.

وأضاف البيان، أن 5 عمال سقطوا داخل بالوعة بعمق حوالي 06 أمتار تابعة لمحطة تصفية المياه، البالوعة مشبعة بغازات سامة. ليتم إنقاذ وإخراج الضحايا الخمسة وإسعافهم في عين المكان قبل إجلائهم على جناح السرعة نحو مستشفى فرانتز فانون.

وكشف البيان، أن ضحية واحدة في حالة عادية، وأخرى ما تزال في العملية المركزة داخل مستشفى فرانتز فانون. في حين تم تأكيد وفاة 3 عمال داخل المستشفى بعد محاولة إنعاشهم.