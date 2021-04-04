البليدة: وفاة 4 أشخاص بعد إصابتهم بتكهرب في حوادث متفرقة

لقي 3 أشخاص حتفهم أمس السبت في حادثي تكهرب ببنايات في طور الإنجاز ببوفاريك ولاية البليدة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد توفي كهل يبلغ من العمر 50 سنة بسبب الكهرباء بشارع نازلي عبد القادر بلدية الشبلي بالبليدة.

الحادث وقع بعد ملامسته الكوابل الكهربائية من فوق بناية طور الإنجاز متكونة من 03 طوابق.

وقد تم نقل جثمان الضحية “ب بشير” 50 سنة نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوفاريك.

وفي حادث ثاني، ببلدية الصومعة تعرض شاب إلى التكهرب من فوق البناية، حيث توفي الضحية بعين المكان.

كما تدخلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية الصومعة، من أجل حالة تكهرب بحي بوعمروس بلدية بوفاريك.

وتعرض شخصين لصعقة كهربائية بعد ملامستهما الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي من فوق بناية متكونة من 03 طوابق.

وقد توفيا الشابان في عين المكان، وتم نقل جثتهما نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوفاريك.

للإشارة، فإن جثامين الضحيتين لم يتم التعرف عليهما بسبب حالة التفحم، ويبلغان من العمر حوالي 30 سنة.