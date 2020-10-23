البليدة: وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بالغاز ببوفاريك

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البليدة: وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بالغاز ببوفاريك
بقلم أمينة داودي

لقي 5 أشخاص حتفهم اليوم الجمعة بعد استنشاقهم لغاز ثاني أكسيد الكاربون ببلدية بوفاريك ولاية البليدة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدة بوفاريك من أجل حادث إختناق بمركز سيدي عائد ببلدية بوفاريك.

وذلك إثر تعرض عائلة متكونة من 05 أفراد للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون Co المنبعث من سخان الماء بالبيت.
وحسب البيان، فإن العائلة تتكون من الأب موظف بمديرية الشؤون الدينية،وقائم بالإمامة بمسجد أبي عبيدة الجراح والأم وطفلين من جنس يبلغان 8 و5 سنوات ورضيعة تبلغ 3 أشهر.

وحسب البيان، فإن العملية ما تزال جارية بحضور الشرطة العلمية و سيتم نقل الجثامين بعدها نحو مصلحة حفظ الجثث.


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