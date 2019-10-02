البليدة.. يوسف شرفة في زيارة ميدانية للعفرون

قام والي ولاية البليدة يوسف شرفة اليوم، بزيارة ميدانية لبلدية العفرون بحضور عددا من المدراء التفذيين للولاية والسلطات المحلية.

المحطة الأولى من الزيارة كانت مشروع انجاز 550 سكن عمومي ايجاري، هذا الحي استفد من متوسطة وثانوية.

أين طلب والي الولاية من القائمين على المشروع امكانية تحديد قطة ارضية لإنجاز مجمع مدرسي 6 اقسام.

كما امر رئيس دائرة العفرون من الإنتهاء من دراسة ملفات طالب السكنات الإيجارية العمومية الموجهة لبلدية العفرون لللإفراج على القائمة قبل الدخول المدرسي القادم.

وعاين شرفة، متوسطة قاعدة 7 و ثانوية جميلة بوعزة اين التقى بممثل اولياء التلاميذ حيث استمع لإنشغالتهم و الرد عليها.

وإستمع الوالي إلى عرض تقني حول انجاز اشغال التهيئة لطريق الرابط بين المخطط مسح الأراضي رقم 5 وحي بني مويمن.

أما على مستوى جامعة العفرون علي لونسي عاين مشروع 2000 مقعد بداغوجي الذي عرف تأخر في الإنجاز.

حيث امر مدير التجهيزات العمومية بفسخ العقد مع المؤسسة المنجزة و مكتب الدراسات المكلفة بالإنجاز.

والإنطلاق في الإجرات الإدارية لإعادة بعث المشروع في أقرب الأجال وتسليمه قبل الدخول الجامعي المقبل.

كما تم توجيه اعذرات للمقاول المكلف بمشروع انجاز القرية الجامعية بسبب التأخر في الإنجاز.

وفي ختام زيارته عاين شرفة، مشروع المكتبة المركزية ومشروع انجاز 2000 سرير.