البليدة.. 10 جرحى في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

أصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة، مساء اليوم، إثر حادث مرور وقع بولاية البليدة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت فرق الإسعاف على الساعة 19:48، إثر حادث تمثل في انحراف وانقلاب حافلة صغيرة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 01، على مستوى بلدية الشفة، دائرة موزاية.

وخلّف الحادث إصابة 10 أشخاص بجروح مختلفة، من بينهم ثلاثة أشخاص في حالة صدمة، تم إسعافهم في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل أربع سيارات إسعاف وشاحنتي إنقاذ وتدخل.