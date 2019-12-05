البليدة.. 18 جريح في إنحراف حافلة لنقل المسافرين بالعفرون

خلف حادث مرور في 18 جريح على الطريق الرابط بين بلدية العفرون و بلدية وادي جر بالمكان المسمى بني جماعة في ولاية البليدة.

الحادث تمثل في انحراف حافلة عن مسارها بالطريق الوطني رقم 4 في شقه الرابط بين العفرون و وادي جر.

الحافلة من نوع “تويوتا كواستير” تعمل على الخط البليدة شرشال، انحرفت عن مسارها خلف الحادث إصابة 18 راكب بجروح و اصابات متفاوتة من بينهم طفل واحد يبلغ من العمر 4سنوات و 10 رجال و 7 نساء وسائق الحافلة تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 سنة.

تدخلت كل من وحدة الحماية المدنية لدائرة العفرون و وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية وادي جر وتم تجنيد 4 سيارات اسعاف و شاحنتي إطفاء.

وتواصل مصالح الحماية المدنية إجلاء الجرحى نحو مستشفى العفرون، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة.