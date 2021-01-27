البليدة: 18 شهرا حبسا نافذا لمشعوذ إستغل مشاكل المواطنين للنصب والإحتيال

تمكنت مصالح أمن دائرة اولاد يعيش بولاية البليدة من توقيف مشعوذ يبلغ من العمر 73 سنة كان يحتال على زبائنه ويستغل مشاكلهم.

وقد تم حجز أقفال وحروز وبعض الأشياء التي كانت تستعمل في عملية الشعوذة، ومبلغ مالي معتبر من عائدات الشعوذة.

العملية جاءت بعد أن تقدم جيران المشعوذ بشكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا للتأكد من صحة المعلومة.

وتبيّن أن المشتبه فيه استغل منزله لممارسة طقوس غريبة، اين أثبتت تحقيقات ذات المصالح أن زبائنه من مختلف الولايات.

وبعد إذن بتفتيش منزل المشتبه به بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة تم توقيف المشعوذ وحجز أغراض الشعوذة.

وتم تقديم المتهم أمام العدالة وفي جلسة فورية أمرت هيئة المحكمة بتسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا.