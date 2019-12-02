البليدة.. 4 ضحايا في إصطدام حافلة للطلبة بسيارتين في بوينان

توفى مساء اليوم 4 أشخاص، في حادث مرور بين حافلة لنقل الطلبة وسيارتين بالبليدة.

وتدخلت على الساعة 18 سا و54د وحدة الحماية المدنية لدائرة بوعينان بتدعيم من وحدة بوقرة، من أجل الحادث الذي وقع بطريق الشبلي “تاباينت” بالمكان المسمى الرايس.

الحادث يتمثل في اصطدام حافلة لنقل الطلبة بسيارتين سياحيتين الأولى من نوع “هايما” و الثانية من نوع “شوفرولي سبارك”.

تم انتشال جثث 3 نساء و رجل كانوا محصورين على متن السيارة الأولى و اسعاف جريحين اثنين أب وابنه من السيارة الثانية.

تم نقل جثامين الضحايا نحو كل من القطاع الصحي ببوقرة والقطاع الصحي ببوعينان، و اسعاف و اجلاء الجريحين نحو القطاع الصحي ببوعينان، فيما لم يتعرض سائق الحافلة لأي ضرر.

وجندت مصالح الحماية المدنية شاحنة إطفاء و 3 سيارات إسعاف لإجلاء الضحايا.