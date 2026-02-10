البليدة.. 4 مصابين في اصطدام تسلسلي بين شاحنتين وحافلة

أصيب 4 أشخاص في حادث مرور وقع في الساعات الأولى من نهار اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق السريع البليدة اتجاه الشفة، ببلدية البليدة.

من جهتها، أشارت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 03سا25د من أجل حادث اصطدام تسلسلي. بين شاحنتين وحافلة لنقل المسافرين، على مستوى الطريق السريع البليدة اتجاه الشفة، بلدية ودائرة البليدة.

حيث خلف الحادث إصابة 04 أشخاص بجروح خفيفة، تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

