البليدة: 4 وحوش بشرية يختطفون قاصرا ويعذبونها ويتداولون على اغتصابها لمدة أربعة أيام

تمكنت مصالح أمن دائرة موازية ولاية البليدة من تحرير قاصر تبلغ من العمر 13 سنة واسترجاعها بعد أن تم اختطافها وتعذيبها.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطفلة القاصر تم اختطافها والتداول على اغتصابها من طرف 4 أشخاص لمدة 4 ايام كاملة.

وأضافت مصادر النهار، أن عملية الإختطاف جاءت بعد خروج الضحية من المنزل،وإستدراجها من طرف شاب كان على متن سيارة.

وقام الشاب بتهديد الطفلة القاصر طالبا منها الركوب معه، أين توجه إلى مكان مجهول، وتم إغتصابها بأحد مزارع موازية.

وقام المتهم بتحويل القاصر إلى منزل مهجور رفقة 3 شبان آخرين، أين تم تعذيبها والتداول عليها لمدة 4 أيام.

من جهتها قامت مصالح أمن دائرة موزاية بأمر من رئيس أمن الولاية بفتح تحقيق بعد تلقي شكوى من أهل الطفلة باختطافها.

أين تم التعرف على أحد المشتبه فيهم ومكان تواجده، حيث تم تحرير القاصر التي أثبت الطبيب الشرعي فقدانها لعذريتها.

وقد تم صبيحة اليوم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون والذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق.

وتم إيداع المتهمين الحبس المؤقت بتهمة جناية تكوين جمعية اشرار واختطاف واحتجاز قاصر واغتصابها بالقوة