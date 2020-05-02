البليدة.. 67 عيادة خاصة تستأنف نشاطها من جديد بعد دعمها بمواد التعقيم

باشرت، اليوم السبت بالبليدة، 67 عيادة خاصة مزاولة نشاطاتهم بعد دعمهم بمواد التعقيم ومستلزمات طبية.

كشف الدكتور صحراوي محمد الأمين، طبيب في الجراحة العامة ورئيس مكتب جمعية الرازي الطبية بالبليدة، في تصريح للنهار، أن 67 عيادة خاصة بالولاية عادت لممارسة نشاطها من جديد بشكل رسمي.

بعد توقف لعدة اسابيع بسبب جائحة كورونا والحجر الصحي الشامل الذي كان مفروض كإجراء صحي على ولاية البليدة.

وأكد ذات طبيب انه تم تنسيق مع الاطباء بعد توفير لهم مستلزمات طبية ومواد التعقيم من طرف الجمعية والاتفاق على طريقة العمل واتخاذ كامل الاجراءات الوقائية لحماية المريض والطبيب من انتشار فيروس كورونا.

من جهته حذر الطبيب عماد سيدان المواطنين من الخروج باعداد كبيرة الى الشارع و عدم احترام قواعد الصحية خاصة على مستوى المحلات التجارية.

مؤكدا انه على كل مواطن تحمل مسؤولية في محاربة الوباء وان نتائج الإيجابية محققة في انخفاض عدد الوفيات والمصابين لا تعني نهاية الوباء.

وأكد ذات الطبيب أن مساعدة الاطباء تأتي باحترام المواطن لإجراءات الحجر الصحي لتفادي العودة الى الصفر.