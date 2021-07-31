 البليدة.. 7 محطات جديدة لتوليد الأكسجين واقتناء أجهزة طبية لدعم مستشفيات الولاية

أكدت مصالح ولاية البليدة، عملية التزويد بمادة الأكسجين الطبي متواصلة، حيث ت تدارك النقص الحاصل جراء الطلب المتزايد. وفي هذا الصدد -يضيف بيان الولاية-، تم اعداد مخطط لاقتناء العتاد والتجهيزات اللازمة، لاسيما محطات توليد الأكسجين الطبي المقدر بـ7 محطات.

واستقبلت الولاية متعاملين اقتصاديين، حيث باشرت الإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد لفائدة الجهة الشرقية والبليدة الكبرى الغربية.

وأضاف بيان الولاية، ذاته، أن هذا البرنامج سوف ينفذ بصفة تدريجية لضمان استقلالية في التزويد بالأكسجين الطبي لفائدة المؤسسات الإستشفائية. ودعت في الأخير الى عدم الانسياق لبعض الأخبار المبالغ فيها و التي تؤثر سلبا على المجهودات المبذولة من الطواقم الطبية.