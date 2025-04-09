البليدة.. استرجاع 21 عجلة مطاطية بغابة الشفة 

تمكن أعوان محافظة الغابات لولاية البليدة، اليوم الأربعاء، من العثور على عدد من العجلات المطاطية المستعملة، مرمية وسط أحراش منطقة سيدي مالك بإقليم بلدية الشفة.

وجاءت هذه العملية في إطار الإجراءات الاستباقية للوقاية من حرائق الغابات وبالتنسيق والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني.

وقامت جمعية “أصدقاء البيئة الشفة” بتبيلغ إقليم الغابات موزاية، عن وجود عجلات مطاطية مستعملة بمنطقة سيدي مالك، بلدية الشفة.

وتنقل أعوان الإقليم إلى مكان وجود هذه العجلات، رفقة ممثل عن جمعية “أصدقاء البيئة الشفة”. ليتم استرجاع 21 عجلة مطاطية وتسليمها إلى وحدة الردم التقني بموزاية.