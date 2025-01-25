البليدة:  الإطاحة بمروجي مخدرات ومهلوسات في بوفاريك

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوفاريك بأمن ولاية البليدة من توقيف شخص في الثلاثينيات من العمر متلبسا بحيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية في عملية أمنية دقيقة.

القضية انطلقت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الشرطة تفيد بوجود نشاط مشبوه في محيط إحدى محطات الحافلات بمدينة بوفاريك وبناءا على هذه المعلومات تم وضع خطة أمنية محكمة تهدف إلى مراقبة المنطقة وتحديد هوية المشتبه فيهم.

في حدود الساعة العاشرة مساءا لاحظت عناصر الشرطة وجود تحركات مريبة داخل المحطة وعلى الفور تم تدعيم التواجد الأمني في المكان مع غلق جميع المنافذ المؤدية إليه لمنع أي محاولة هروب.. أثناء العملية أثارت إحدى سيارات الأجرة المتوقفة إنتباه الشرطة حيث كان بداخلها شخص يرافق السائق وعند إقتراب العناصر الأمنية من المركبة فتح المشتبه فيه الباب بشكل مفاجئ محاولا الفرار لكنه أسقط كيسا بلاستيكيا أثناء هروبه تمكنت الشرطة من توقيفه رغم مقاومته العنيفة وعند تفتيش الكيس تم العثور على 429 كبسولة من المؤثرات العقلية معدة للترويج إضافة إلى 25 مشطا فارغا ومبلغ مالي قدره 34000 دج يعتقد أنه من عائدات بيع هذه السموم

بعد استكمال التحقيقات الأولية تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة بوفاريك بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة في حالة تلبس