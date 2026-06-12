البليدة.. الإطاحة بعصابة أحياء بعد شجار بالسيوف بأولاد يعيش 

وضعت مصالح الأمن الحضري خزرونة بأمن دائرة أولاد يعيش حدا لنشاط عصابة أحياء تتكون من عشرة أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال عنف باستعمال أسلحة بيضاء وذلك عقب تحقيق فتح على خلفية تداول شريط فيديو يوثق شجارا عنيفا بأحد أحياء مدينة خزرونة أثار مخاوف السكان وأحدث حالة من الذعر في أوساطهم.

القضية إنطلقت بعد تعرض أحد أفراد المجموعة لسرقة هاتفه النقال قبل أن تتحول الواقعة إلى مواجهة جماعية بين مجموعتين إستعمل خلالها المتشاجرون السيوف والعصي في مشاهد وثقها أحد المواطنين وقام بإبلاغ مصالح الشرطة بها.

وفور إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة باشرت فرقة مكافحة الجريمة الحضرية تحرياتها مستغلة ما تضمنه شريط الفيديو من أدلة ومعطيات ميدانية وبالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد يعيش تم تحديد هوية المشتبه فيهم و استصدار أذون بالتفتيش مكنت من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في القضية.

كما أسفرت العملية عن حجز أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس تمثلت في سيوف وعصي إضافة إلى كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة.

وتم تقديم الموقوفين أمام نيابة محكمة البليدة لمتابعتهم بتهم إنشاء والانتماء إلى عصابة أحياء بهدف خلق جو من انعدام الأمن وسط السكان وحيازة أسلحة بيضاء محظورة والمشاركة في مشاجرة جماعية باستعمال أسلحة بيضاء تسببت في بث الرعب والإخلال بالسكينة العامة