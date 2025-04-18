البليدة.. العثور على جثة شخص سقط داخل قناة للصرف الصحي

تمكنت مصالح الحماية المدنية من العثور على جثة شخص سقط داخل قناة للصرف الصحي بالبليدة.

عملية انتشال الجثة تمت بعد تواصل عمليات البحث ليومين، بالمزرعة رقم 07، الشهيد بيران الطاهر، ببلدية ودائرة موزاية.

وتعرض، أمس الخميس، شخصان لحادث سقوط داخل بالوعة مخصصة للصرف الصحي.

وحسب بيان لحماية المدنية، الخميس، أسفر الحادث عن إصابة شخص بحالة اختناق وفقدان للوعي. تم تقديم الإسعافات الأولية له في عين المكان قبل نقله إلى المستشفى المحلي.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية فور تلقيها النداء وسخرت كافة الوسائل الضرورية لعملية الإنقاذ. من بينها فرق مختصة في الأماكن الوعرة وغطاسون.

وتم اليوم العثور على جثة الشخص الثاني الذي سقط داخل قناة للصرف الصحي بالبليدة.