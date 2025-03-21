البليدة.. توقيف 10 أشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من الإطاحة بشبكة إجرامية متورطة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء تستعمل في الاعتداءات.

العملية الأمنية الدقيقة جاءت بناءً على معلومات مؤكدة تفيد بنشاط مشبوه لمجموعة إجرامية بحي الدويرات في مدينة البليدة، تعمل على نشر المخدرات بين الشباب وإثارة الفوضى والرعب في أوساط المواطنين.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار أذونات تفتيش تحت إشراف النيابة المختصة. تم تنفيذ خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و62 سنة. جميعهم مسبوقون قضائيا في قضايا مشابهة.

المداهمات مكنت من ضبط كميات معتبرة من المخدرات. إذ تم حجز 21 غراما من الكوكايين، 84.31 غراما من الكيف المعالج. بالإضافة إلى 527 كبسولة و103 أقراص من المؤثرات العقلية المختلفة.

كما تم العثور بحوزة الموقوفين على عشر قطع من الأسلحة البيضاء المصنفة من الصنف السادس. تتنوع بين سيوف وعصي وأدوات حادة إلى جانب وحدة ألعاب نارية تستعمل في الاعتداءات. ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات الترويج غير الشرعي للسموم.

وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم الموقوفين أمام العدالة لمواجهة تهم تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار بالمخدرات. عرض وبيع المؤثرات العقلية بطرق غير قانونية. عرقلة مهام قوات الأمن أثناء أداء واجبهم. التحريض على ارتكاب الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحيازة أسلحة بيضاء لأغراض إجرامية في إطار عصابات الأحياء.

العملية تأتي ضمن سلسلة من التحركات الأمنية التي تباشرها مختلف الفرق المختصة بأمن ولاية البليدة التي تهدف إلى القضاء على بؤر الإجرام والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار المواطنين.